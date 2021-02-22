Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 665,223506 -0,56 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,097048 -0,16 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,038149 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011312 -1,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026385 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,265169 -1,03 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,498535 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022713 -0,13 Aura Portföy Değ. Fon 0,790183 -0,10 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,147687 -0,06 TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon 1,190964 -0,03 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,339285 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,607461 -0,39 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,004905 -0,37 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,823567 -0,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052513 -0,33 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,569761 -0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,032742 -0,40 Deniz Port. Altın Fonu 0,047976 -0,39 Garanti Portföy Altın Fonu 0,109441 -0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055651 -0,39 İş Portföy Altın Fonu 0,043078 -0,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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