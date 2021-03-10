Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 727,416905 -1,12 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583862 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,830319 -0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234763 -0,23 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026656 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028723 -0,24 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013476 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,133212 -0,94 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,152014 -0,81 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,601047 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,044708 -0,82 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,035743 -0,80 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,114899 -0,62 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,049479 -0,37 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,396726 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,393659 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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