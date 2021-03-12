Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059931
|-1,66
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,027304
|-1,61
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,688029
|-1,57
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,302420
|-1,40
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,766042
|-1,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085483
|-1,85
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,011107
|-1,54
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,970248
|-1,42
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,016604
|-1,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041138
|-1,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096121
|-1,79
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,311530
|-1,79
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,870497
|-1,74
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048755
|-1,71
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|102,870605
|-1,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,959508
|-1,61
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,034490
|-1,47
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,338607
|-1,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,082622
|-1,28
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108863
|-0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,215355
|-1,84
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028767
|-1,75
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,926475
|-1,65
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,892593
|-1,48
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,308771
|-1,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097208
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058096
|-0,57
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114117
|-0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,050017
|-0,56
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044884
|-0,56
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi