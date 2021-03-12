Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059931 -1,66 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,027304 -1,61 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,688029 -1,57 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,302420 -1,40 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,766042 -1,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085483 -1,85 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,011107 -1,54 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,970248 -1,42 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,016604 -1,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041138 -1,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096121 -1,79 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,311530 -1,79 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,870497 -1,74 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048755 -1,71 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 102,870605 -1,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,959508 -1,61 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,034490 -1,47 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,338607 -1,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,082622 -1,28 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108863 -0,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,215355 -1,84 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028767 -1,75 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,926475 -1,65 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,892593 -1,48 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,308771 -1,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,097208 -0,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058096 -0,57 Garanti Portföy Altın Fonu 0,114117 -0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,050017 -0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,044884 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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