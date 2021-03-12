Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

12.03.2021 15:03
Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059931-1,66
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,027304-1,61
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,688029-1,57
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,302420-1,40
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,766042-1,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085483-1,85
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,011107-1,54
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,970248-1,42
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,016604-1,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041138-1,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096121-1,79
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,311530-1,79
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,870497-1,74
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048755-1,71
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)102,870605-1,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,959508-1,61
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,034490-1,47
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,338607-1,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,082622-1,28
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108863-0,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,215355-1,84
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028767-1,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,926475-1,65
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,892593-1,48
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,308771-1,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,097208-0,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,058096-0,57
Garanti Portföy Altın Fonu0,114117-0,57
Deniz Port. Altın Fonu0,050017-0,56
İş Portföy Altın Fonu0,044884-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Kredi, Banka, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi
Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı         
16:45
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu         
15:59
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok         
15:16
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 16:58:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei