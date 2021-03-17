Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 717,412838 -0,70 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579412 -0,27 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082711 -0,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060572 -0,23 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,716152 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013455 -1,22 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,012253 -1,02 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,018183 -1,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028370 -1,00 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,973921 -0,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100765 -2,14 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,220473 -0,77 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,114024 -0,70 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,165647 -0,63 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,057697 -0,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,887624 -2,02 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,346436 -0,39 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,083251 -0,21 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,036050 -0,08 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022774 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,950537 -0,31 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029081 -0,26 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055055 -0,23 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,248231 -0,23 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,859949 -0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,631536 -1,20 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,901133 -0,27 HSBC Portföy Altın Fonu 3,493023 -0,24 Gedik Portföy Altın Fon 0,878893 -0,23 Fiba Portföy Altın Fonu 0,034348 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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