Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039968
|-0,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,224719
|-0,42
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090698
|-0,41
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,754604
|-0,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066740
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,767808
|-1,56
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041615
|-0,98
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,033024
|-0,50
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,260989
|-0,19
|İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,013572
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,098332
|-2,41
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,157563
|-2,17
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,147703
|-1,54
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,205242
|-1,50
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,387823
|-1,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,971543
|-1,32
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,420584
|-1,29
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,149478
|-1,12
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,128574
|-0,93
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,233557
|-0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,914778
|-1,38
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,891639
|-1,12
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,183907
|-0,93
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,214033
|-0,42
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,519035
|-0,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi