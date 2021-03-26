Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

26.03.2021 15:19
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046886-0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,481275-0,43
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087147-0,29
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,028188-0,16
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,774419-0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013023-3,69
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,887367-2,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042084-1,68
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,989841-0,96
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,035715-0,96
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,746511-2,34
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039606-2,12
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)98,504218-2,07
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078037-2,01
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,701781-1,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,376851-2,40
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,030732-1,90
Tacirler Portföy Değ. Fon4,953296-1,76
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,984884-1,54
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,136004-1,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,944560-1,29
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,683567-1,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,728095-0,91
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,132485-0,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,778171-0,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,053007-0,57
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,041990-0,56
Ak Portföy Altın Fonu0,097773-0,54
İş Portföy Altın Fonu0,047603-0,54
Fiba Portföy Altın Fonu0,036389-0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Petrol, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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