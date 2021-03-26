Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046886 -0,47 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,481275 -0,43 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087147 -0,29 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028188 -0,16 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,774419 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013023 -3,69 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,887367 -2,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042084 -1,68 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,989841 -0,96 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,035715 -0,96 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,746511 -2,34 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039606 -2,12 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,504218 -2,07 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078037 -2,01 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,701781 -1,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,376851 -2,40 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,030732 -1,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,953296 -1,76 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,984884 -1,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,136004 -1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,944560 -1,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,683567 -1,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,728095 -0,91 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,132485 -0,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,778171 -0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,053007 -0,57 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,041990 -0,56 Ak Portföy Altın Fonu 0,097773 -0,54 İş Portföy Altın Fonu 0,047603 -0,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036389 -0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz

Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor

220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı

Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz