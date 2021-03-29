En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,65 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,62 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,143144
|-2,23
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,961305
|-1,65
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,148016
|-1,62
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,055983
|-1,40
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,123480
|-1,36
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,674116
|-1,27
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101726
|-1,14
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,405441
|-1,01
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,578449
|-1,00
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,746462
|-0,99
Kaynak: AA
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