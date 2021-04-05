Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,467645 -1,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087899 -1,52 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,816575 -1,52 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,062904 -1,51 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,092203 -1,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013782 -1,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046288 -1,59 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,041926 -1,57 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,137056 -1,45 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,989430 -1,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 154,163431 -1,65 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,093679 -1,63 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,123289 -1,63 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108611 -1,56 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,048606 -1,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,112424 -1,56 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,923152 -1,25 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,095608 -1,19 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,088158 -1,15 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,522293 -1,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,435080 -1,80 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030590 -1,76 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,126499 -1,46 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,122015 -1,44 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,789464 -1,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,053355 -1,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,103911 -1,46 İş Portföy Altın Fonu 0,047894 -1,46 Garanti Portföy Altın Fonu 0,122070 -1,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036632 -1,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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