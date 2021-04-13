Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,049054
|1,86
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041412
|0,43
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028723
|0,42
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,094598
|0,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089671
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013732
|1,04
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,316260
|0,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,096510
|0,47
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029717
|0,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044807
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,136030
|0,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,098175
|0,41
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,063205
|0,37
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,050356
|0,34
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,128119
|0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,073344
|0,65
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,115521
|0,52
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,115290
|0,41
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,028851
|0,37
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,160123
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,155627
|0,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,840161
|0,51
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,938227
|0,47
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,767625
|0,45
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,508288
|0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,106922
|0,52
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,125598
|0,52
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043433
|0,52
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054904
|0,52
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101168
|0,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024516
|0,11
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|75,322246
|0,11
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,661948
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024724
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,007058
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi