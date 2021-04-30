Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,601710
|-0,23
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089989
|-0,12
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|785,233145
|-0,05
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,810988
|-0,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,065325
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,367243
|-0,78
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,043834
|-0,60
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,099333
|-0,31
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,050427
|-0,28
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,115357
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,107635
|-1,61
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|11,785579
|-0,30
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,052725
|-0,29
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,049249
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,913164
|-1,46
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,774029
|-0,81
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,996982
|-0,63
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,680579
|-0,14
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,123270
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,194482
|-0,10
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,526232
|-0,10
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,405536
|-0,04
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,042921
|-0,01
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,031669
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,532380
|-0,28
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,177539
|-0,22
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,973768
|-0,19
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi