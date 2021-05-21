Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,043322 -0,10 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,332370 -0,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,544341 -0,03 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812498 -0,02 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225680 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032759 -3,21 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014576 -1,57 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,145624 -0,64 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050597 -0,35 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,194721 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,488771 -1,36 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,363459 -1,10 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,818672 -0,95 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032245 -0,94 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,620551 -0,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 150,282601 -0,70 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064893 -0,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,158961 -0,27 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,303714 -0,18 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,027447 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,077132 -0,76 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,743371 -0,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,706570 -0,66 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,210983 -0,61 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,471524 -0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 48,528991 -0,79 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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