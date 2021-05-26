Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029497 -0,42 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024601 -0,02 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 194,025759 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 0,998997 -1,29 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,303212 -1,05 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,548291 -0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050679 -0,45 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,885477 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,497636 -4,82 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,971859 -4,62 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019569 -4,40 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,405288 -4,36 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,071009 -4,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,990362 -3,45 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,253582 -2,44 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063773 -2,06 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,127170 -2,05 HSBC Portföy Değ. Fon 147,328542 -2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,623515 -4,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,583517 -4,03 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,421052 -3,83 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,962781 -3,79 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,169277 -3,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

150 bin liranın altında araç kalmadı! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti

Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!

İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler

Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti