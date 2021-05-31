Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541575 -0,28 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224795 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,809442 -0,23 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,714488 -0,04 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,341448 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133045 -1,46 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,887540 -1,37 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,963293 -1,24 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,013395 -0,82 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,964134 -0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,012277 -0,74 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038177 -0,30 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031242 -0,30 HSBC Portföy Değ. Fon 148,306327 -0,22 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,209684 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,632711 -0,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,596062 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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