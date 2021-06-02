Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,340059
|-0,05
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026889
|-0,04
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,052536
|-0,04
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094068
|-0,03
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,340508
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,022210
|-0,74
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,419841
|-0,67
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,044522
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,055734
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|162,764784
|-0,23
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,125191
|-0,18
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,508190
|-0,14
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|75,338102
|-0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,027645
|-0,17
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049987
|-0,17
|HSBC Portföy Değ. Fon
|148,692303
|-0,17
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031237
|-0,13
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038214
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,774136
|-0,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,725680
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi