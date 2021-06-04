Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029658
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051480
|-2,77
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,226233
|-2,36
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,212582
|-2,18
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,161132
|-1,98
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,026180
|-1,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099423
|-1,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,100563
|-1,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|163,313626
|-1,11
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,105793
|-1,02
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,959913
|-0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,050269
|-1,20
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,913556
|-1,08
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,029598
|-0,78
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|0,998889
|-0,77
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,890958
|-0,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,419788
|-0,72
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,997302
|-0,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,644614
|-0,45
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,185887
|-0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,406334
|-0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|49,425720
|-1,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|52,146718
|-0,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|46,052261
|-0,44
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,096736
|-0,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,372295
|-0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi