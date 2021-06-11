Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,191678 -1,74 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,053094 -0,54 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094766 -0,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069451 -0,44 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,852627 -0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051334 -0,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034585 -0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104202 -0,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050753 -0,51 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,232806 -0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,008595 -0,69 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072972 -0,58 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100431 -0,55 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,551528 -0,37 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069658 -0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,043583 -1,29 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,039919 -0,76 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,739340 -0,69 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,116876 -0,69 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,531453 -0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068161 -0,86 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,051767 -0,76 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,307847 -0,68 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,080107 -0,67 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,966521 -0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,188405 -1,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 45,140830 -1,73 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 48,967101 -1,48 Gedik Portföy Altın Fon 1,079431 -0,79 HSBC Portföy Altın Fonu 4,301316 -0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

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