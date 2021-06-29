Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|830,040820
|-0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,556310
|-0,04
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,370064
|-0,02
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,829425
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017395
|-0,79
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,001663
|-0,60
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,303317
|-0,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048014
|-0,45
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,135934
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,017345
|-2,70
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,381599
|-2,27
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056422
|-2,18
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,700728
|-2,14
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,427459
|-1,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,992133
|-2,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,516105
|-1,68
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,126269
|-1,19
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,037718
|-0,92
|HSBC Portföy Değ. Fon
|145,120924
|-0,90
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,466907
|-1,96
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,546971
|-1,82
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,854549
|-1,54
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,152960
|-1,52
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,378536
|-1,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,821103
|-0,48
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,804759
|-0,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,198180
|-0,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi