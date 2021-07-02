Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|826,311053
|-0,34
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045625
|-0,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,076171
|-0,22
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,222427
|-0,12
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,173616
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,830247
|-0,75
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048068
|-0,28
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,103094
|-0,23
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,950624
|-0,10
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051124
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,111994
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|176,594631
|-0,47
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,106873
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,047621
|-0,84
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,977399
|-0,44
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,056441
|-0,31
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,054316
|-0,29
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,033913
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033921
|-0,10
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,733755
|-0,05
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,401389
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|46,898584
|-0,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi