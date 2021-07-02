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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

02.07.2021 14:03
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,311053-0,34Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,311053-0,34
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045625-0,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,076171-0,22
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,222427-0,12
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,173616-0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,830247-0,75
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,048068-0,28
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,103094-0,23
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,950624-0,10
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051124-0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,111994-0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu176,594631-0,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,106873-0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,047621-0,84
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,977399-0,44
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,056441-0,31
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,054316-0,29
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,033913-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033921-0,10
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,733755-0,05
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,401389-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,898584-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, oyunlar, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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