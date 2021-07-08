Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555569
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230510
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,441079
|-0,04
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,829001
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016977
|-2,34
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,951808
|-0,87
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035688
|-0,81
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047949
|-0,76
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,172209
|-0,65
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,111028
|-1,52
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,106478
|-0,20
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,449942
|-0,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|177,706439
|-0,08
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069930
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,962115
|-1,20
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,983478
|-1,12
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048932
|-0,44
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,781177
|-0,29
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051119
|-0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,223194
|-0,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi