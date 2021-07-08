Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555569 -0,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230510 -0,05 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,441079 -0,04 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,829001 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016977 -2,34 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,951808 -0,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035688 -0,81 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047949 -0,76 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,172209 -0,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111028 -1,52 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106478 -0,20 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,449942 -0,13 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 177,706439 -0,08 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069930 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,962115 -1,20 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,983478 -1,12 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048932 -0,44 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,781177 -0,29 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,051119 -0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,223194 -0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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