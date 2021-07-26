Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,255235 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,110743 -2,10 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,905554 -2,04 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,060285 -1,73 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,097558 -1,62 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,164964 -1,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,859756 -1,30 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,943226 -1,25 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,829800 -1,23 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076853 -1,23 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,187724 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,026637 -1,12 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,425226 -0,73 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,461930 -0,63 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,988074 -0,57 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,254722 -0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,144794 -0,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,473018 -0,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,854878 -0,20 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,567619 -0,18 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,364755 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,207911 -0,96 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040777 -0,42 Garanti Portföy Altın Fonu 0,136617 -0,04 Inveo Portföy Altın Fon 1,038463 -0,04 HSBC Portföy Altın Fonu 4,122261 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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