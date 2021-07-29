Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,65 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon", yüzde 0,58 ile de "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,179811
|-0,65
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|94,027397
|-0,58
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,077225
|-0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035572
|-0,48
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,000850
|-0,48
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,704610
|-0,48
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084668
|-0,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044949
|-0,43
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042784
|-0,42
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,758657
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi