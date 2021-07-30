Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,790288 -1,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069714 -0,54 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095241 -0,53 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,442851 -0,51 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,828955 -0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049804 -0,15 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,109091 -0,12 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,023963 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,061693 -0,33 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103313 -0,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142192 -0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063911 -0,98 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,026918 -0,61 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,125687 -0,44 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,515240 -0,37 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,051158 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,666559 -0,52 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033344 -0,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,348408 -0,45 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,483804 -0,28 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,080306 -0,06 ???????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ???????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi

Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti

Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim

Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı

Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim

Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar