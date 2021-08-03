En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,44 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 1,43 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016634
|-3,06
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068102
|-1,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064526
|-1,43
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114069
|-1,41
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,045475
|-1,40
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134222
|-1,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058351
|-1,39
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,019275
|-1,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107942
|-1,39
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052448
|-1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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