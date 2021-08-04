Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,101108 -0,81 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,250642 -0,79 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,131082 -0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068397 -0,68 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,054362 -0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034463 -2,81 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,710507 -1,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016381 -1,52 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,082794 -1,12 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044870 -0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,067323 -1,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,146054 -0,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100649 -0,68 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,715081 -0,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,070869 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,906185 -2,29 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,958469 -1,76 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,029608 -1,04 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,762656 -0,95 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,095345 -0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,226062 -1,03 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,944157 -0,97 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,848451 -0,88 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,983770 -0,87 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064028 -0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,039618 -1,52 Deniz Port. Altın Fonu 0,057770 -1,00 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132894 -0,99 Ak Portföy Altın Fonu 0,106877 -0,99 İş Portföy Altın Fonu 0,051933 -0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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