Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,563279 -0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,839178 -0,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233886 -0,27 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,527381 -0,20 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027599 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,045998 -2,71 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,007589 -2,38 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,859887 -2,19 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,044781 -2,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034757 -2,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045806 -0,82 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,557117 -0,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091058 -0,77 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,812186 -0,75 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 15,266741 -0,44 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,342606 -0,15 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,023587 -0,15 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,086157 -0,14 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,930640 -0,12 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,825261 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,236797 -1,66 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,960477 -1,66 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064382 -1,64 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,995983 -1,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,863665 -1,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,154198 -3,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067971 -1,72 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039938 -1,72 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,295525 -1,69 Inveo Portföy Altın Fon 1,016700 -1,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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