Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 821,991036 -0,58 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052367 -0,54 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,096688 -0,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075907 -0,36 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,875655 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043171 -1,88 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,029620 -1,45 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,033635 -1,18 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,997731 -0,98 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,929992 -0,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,009089 -1,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 180,348577 -1,12 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063928 -0,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,104498 -0,88 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,987700 -0,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,529992 -0,44 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027018 -0,39 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,080222 -0,39 Aura Portföy Değ. Fon 0,819834 -0,34 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,927521 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,936065 -1,25 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,221562 -1,23 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,984316 -1,17 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,842401 -1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063652 -1,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,106483 -1,30 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067113 -1,26 İş Portföy Altın Fonu 0,051717 -1,26 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039436 -1,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132405 -1,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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