Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567946
|-0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235754
|-0,16
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,845282
|-0,12
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|189,278501
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,591799
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015566
|-1,70
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,017354
|-0,54
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,840780
|-0,51
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042812
|-0,51
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,147950
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,893357
|-1,57
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,741101
|-1,41
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|18,547098
|-1,24
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,497359
|-1,22
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096884
|-1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|158,003099
|-0,85
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,732015
|-0,72
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040297
|-0,66
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048374
|-0,62
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,399034
|-0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,694638
|-0,56
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,212287
|-0,51
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,565008
|-0,33
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,062956
|-0,21
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,432134
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,212825
|-0,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi