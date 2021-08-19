Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567946 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235754 -0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845282 -0,12 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 189,278501 -0,07 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,591799 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015566 -1,70 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,017354 -0,54 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,840780 -0,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042812 -0,51 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,147950 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,893357 -1,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,741101 -1,41 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,547098 -1,24 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,497359 -1,22 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096884 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 158,003099 -0,85 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,732015 -0,72 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040297 -0,66 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048374 -0,62 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,399034 -0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,694638 -0,56 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,212287 -0,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,565008 -0,33 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,062956 -0,21 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,432134 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,212825 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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