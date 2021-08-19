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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

19.08.2021 16:12
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567946-0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235754-0,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,845282-0,12
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu189,278501-0,07
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,591799-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015566-1,70
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,017354-0,54
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,840780-0,51
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042812-0,51
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,147950-0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,893357-1,57
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,741101-1,41
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,547098-1,24
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,497359-1,22
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,096884-1,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon158,003099-0,85
Tacirler Portföy Değ. Fon4,732015-0,72
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,040297-0,66
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048374-0,62
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,399034-0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,694638-0,56
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,212287-0,51
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,565008-0,33
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,062956-0,21
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,432134-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,212825-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Petrol, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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