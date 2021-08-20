Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235351
|-0,17
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567310
|-0,11
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,844345
|-0,11
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|189,160818
|-0,06
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031120
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033249
|-2,26
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015395
|-1,10
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042424
|-0,91
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,972158
|-0,62
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,030537
|-0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088992
|-1,42
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,888129
|-1,36
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093055
|-1,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046896
|-1,32
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,769371
|-1,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,686497
|-0,96
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,906869
|-0,83
|HSBC Portföy Değ. Fon
|156,740141
|-0,80
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,979116
|-0,74
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,880925
|-0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,411333
|-1,45
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,536922
|-1,09
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,202491
|-0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,673234
|-0,79
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,444256
|-0,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi