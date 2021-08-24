Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095232 -0,78 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069573 -0,76 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,813991 -0,75 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,099900 -0,74 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075126 -0,73 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,103422 -0,53 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049125 -0,08 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,033579 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063750 -0,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071960 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,125439 -0,72 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,499243 -0,38 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064995 -0,25 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,097252 -0,17 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,272384 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,649849 -0,81 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,342320 -0,73 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033276 -0,70 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,487968 -0,51 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,950282 -0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,113313 -0,44 İş Portföy Altın Fonu 0,052062 -0,42 Ak Portföy Altın Fonu 0,107187 -0,41 Deniz Port. Altın Fonu 0,057948 -0,41 Garanti Portföy Altın Fonu 0,133278 -0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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