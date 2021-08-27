Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,051006
|-0,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094008
|-0,37
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,102389
|-0,23
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068891
|-0,22
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,252689
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016034
|-0,97
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,002908
|-0,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042137
|-0,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101798
|-0,78
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,010893
|-0,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,023149
|-2,01
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,016851
|-1,71
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,140407
|-0,96
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,023611
|-0,91
|Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120271
|-0,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,912086
|-0,98
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,030361
|-0,97
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,118430
|-0,77
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,924813
|-0,72
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,587626
|-0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,409318
|-0,57
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,934444
|-0,55
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,219335
|-0,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,842932
|-0,52
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,984783
|-0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112389
|-0,56
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051649
|-0,55
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106321
|-0,55
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057479
|-0,55
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132205
|-0,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi