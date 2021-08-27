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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

27.08.2021 15:25
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,051006-0,38İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094008-0,37QNB Finans Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,051006-0,38
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094008-0,37
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,102389-0,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068891-0,22
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,252689-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016034-0,97
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,002908-0,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042137-0,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,101798-0,78
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,010893-0,77
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,023149-2,01
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,016851-1,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,140407-0,96
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,023611-0,91
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,120271-0,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,912086-0,98
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,030361-0,97
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,118430-0,77
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,924813-0,72
Tacirler Portföy Değ. Fon4,587626-0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,409318-0,57
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,934444-0,55
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,219335-0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,842932-0,52
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,984783-0,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,112389-0,56
İş Portföy Altın Fonu0,051649-0,55
Ak Portföy Altın Fonu0,106321-0,55
Deniz Port. Altın Fonu0,057479-0,55
Garanti Portföy Altın Fonu0,132205-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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