"En Fazla Kaynağı Alıp En Fazla Borcu Yapan Akp'li Belediyelerdir"

AK Partilileri yalanla siyaset yapmakla suçlayan Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı borçlu belediyeler üzerinden yüklendi. CHP'li belediyelerin örnek belediyeler olduğunu ifade eden Kılıç, "En fazla kaynakla en çok borç yapan belediyeler AKP'li belediyelerdir. Borç konusunda en son konuşacak AKP'lilerdir" dedi.

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, AK Partili belediye başkan adaylarının Buca'ya yönelik borç iddialarına ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan borçlu belediyeler listesine yönelik açıklamalarda bulundu.

YALAN ÜZERİNE SİYASET YAPILMAZ

AK Parti tarafından CHP'li belediye başkan adaylarına yönelik yaptığı açıklamalara yanıt veren Erhan Kılıç, "Siyaset yapılır. Siyasette farklı ideolojilerde belediye başkan adayları projelerini anlatırlar, vatandaş da tercihini yapar. Yalan üzerine siyaset yapılmaz. Siyaset olmalı ama kirli siyaset olmamalı biz buna karşıyız. Olmayanı olmuş gibi göstermeği kimseye yakıştırmıyorum. Bugün vatandaşın derdine derman olamadıkları için, anket sonuçlarından gördükleri korkudan dolayı kara bir propaganda yürütüyorlar. Biz yaptığımız siyasette vatandaşımızın sesini dile getiriyoruz, vatandaşımızın tepkilerini dile getiriyoruz. Biz esnaf, çarşı pazar ziyaretimizde yerel yönetime talip olmamıza rağmen biden hükümetin yapması gereken çözümleri istiyorlar. Vatandaş işsizlik, ekmek, yoksulluk, eğitim diyor. Mutfaktaki yangını söndürün diyor. Biz vatandaşın bu çığlığını dile getiriyoruz. Projelerimizi bu sorunların yerelde çözümü için hazırlıyoruz" diye konuştu.

ÖNCE VATANDAŞIN YARALARINI SARIN

Buca Belediyesi hakkında AK Parti tarafından açıklanan 800 milyon borç iddialarına yanıt veren Kılıç, "Belediyemizin bütçesi de yaptığı hizmetler de belli. Levent başkanımız belediyenin bütçesinin 219 milyon olduğunu, 109 milyon da vatandaştan alacağı olduğunu açıkladı.500 bin nüfuslu bir kentte, yatırımlar odaklı bir belediyede bu borcun olması çok normal. Gelen giden kaynakların vatandaşa aktarılmasında bir sorun olmadığı sürece bu miktarda borç olması konusunda bir sorun görmüyorum. Vatandaşın borç ödeyecek gücünü bitiren, kuru soğana muhtaç edenler, tanzim kuyruklara vatandaşı mahkum edenler bugün iktidardalar. Rakamlar net ve ortadadır. Belediyenin borcu da ortadadır, mazotun fiyatı da, soğanın patatesin fiyatı da, defterin kitabın fiyatı da ortada. Önce vatandaşın yaralarını sarın, sonra iftira atın" şeklinde konuştu.

EN FAZLA KAYNAĞI ALIP EN FAZLA BORÇ YAPAN AKP'li BELEDİYELERDİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı borçlu belediyeler listesi üzerinden konuşan Kılıç, "Bugün ranta dayalı belediyecilik yapan AKP belediyelerinin geldiği nokta ortada. Ucuz hamasetle siyaset yapmıyoruz. Kendi bakanlığınızın açıkladığı rakamlarla konuşuyoruz. En borçlu belediyeler listesinde Cumhur İttifakı olarak zirvedesiniz. Kocaeli, Adana, Antalya, Bursa, Sakarya, Ankara bunların hepsi sizin belediyeleriniz. Borç konusunda, bütçe konusunda en son konuşacak olan kendilerine 'ak belediyeci' diyen rant belediyecileridir. Sizin belediyelerinizde yaptığınız en iyi şey rant yaratmaktır. Rakamlar da borçlar da ortada. Rakamları açıklayan sizsiniz, konuşan sizsiniz. En fazla kaynağı alıp en fazla borcu yapan AKP'li belediyelerdir" ifadelerini kullandı.

BELEDİYECİLİĞİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ İZMİR'İ ÖRNEK ALIN

CHP'li belediyelerin dünyanın örnek belediyeleri arasında yer aldığını ifade eden Kılıç, "Hangi araştırmalara bakarsanız bakın, CHP'li belediyeler yaşam kalitesi olarak, huzurlu ve mutlu insanların çoğunluğu olarak, çevreci belediyeler olarak, zirvededir. CHP'li belediyeler her zaman örnek belediyeler olmuştur. Bugün sizin çıkardığınız Bütünşehir Yasası'nı Türkiye'de en iyi uygulayan büyükşehir belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Kredi notu Türkiye'nin 15 basamak üzerinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Eğer belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız İzmir'i örnek alın" dedi.