En Fazla Kazandıran Bes Fonları
4 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044358
|0,43
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082545
|0,40
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,054875
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081824
|0,39
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,054187
|0,37
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,083438
|0,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072607
|0,36
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057114
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041610
|0,36
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029543
|0,35
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: AA
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