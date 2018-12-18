En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044358 0,43 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082545 0,40 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054875 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081824 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054187 0,37 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083438 0,37 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072607 0,36 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057114 0,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041610 0,36 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029543 0,35

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)