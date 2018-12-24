Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022723 0,77
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022544 0,76
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023150 0,76
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023322 0,76
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014097 0,76
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014199 0,75
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022205 0,74
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023664 0,73
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023052 0,72
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024863 0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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