En Fazla Kazandıran Bes Fonları
6 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,38 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,38 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018195
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041914
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082535
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044601
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073254
|0,33
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083133
|0,33
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048932
|0,31
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055219
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036645
|0,29
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,054623
|0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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