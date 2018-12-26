Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

46 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023008 1,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022826 1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023613 1,05
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014272 1,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023439 1,05
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014374 1,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022470 1,00
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021409 1,00
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023323 1,00
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023945 0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:30 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
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