En Fazla Kazandıran Bes Fonları
46 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023008
|1,05
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022826
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023613
|1,05
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014272
|1,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023439
|1,05
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014374
|1,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022470
|1,00
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021409
|1,00
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023323
|1,00
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023945
|0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:30 Kaynak: AA
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı