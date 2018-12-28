En Fazla Kazandıran Bes Fonları
47 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086508
|1,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030846
|1,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047740
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059101
|0,92
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,062601
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017557
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022357
|0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028961
|0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055305
|0,29
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013638
|0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:09 Kaynak: AA
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