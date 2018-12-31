Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

47 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040871 0,75
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057076 0,72
Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF 0,056439 0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013223 0,65
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013454 0,61
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014352 0,60
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013369 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087023 0,60
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012916 0,57
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048011 0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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