Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,11 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,11 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031534 1,72
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041520 1,59
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017007 1,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019430 1,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013476 1,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048708 1,06
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017185 1,05
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021464 1,00
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093220 0,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055947 0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:57 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
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