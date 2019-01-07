En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020955 2,12 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016423 2,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090943 2,02 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018676 2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028464 1,98 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062300 1,98 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019252 1,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048717 1,92 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064386 1,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098342 1,90

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,08 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)