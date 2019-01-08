Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023133 1,36
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087086 1,36
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098604 1,36
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046094 1,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074668 1,35
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032969 1,35
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016641 1,33
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016280 1,28
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020667 1,24
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089300 1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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