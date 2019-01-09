Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,92 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,92 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090716 1,97
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028815 1,96
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050015 1,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061624 1,72
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033435 1,41
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065170 1,28
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034627 1,22
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018718 1,21
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044662 1,20
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048481 1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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