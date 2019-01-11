En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024058 1,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019401 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009512 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013456 0,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014026 0,89 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011219 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030072 0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,014948 0,36 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015852 0,34 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018864 0,32

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)