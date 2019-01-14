En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041069 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024325 1,11 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013528 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013290 0,96 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013791 0,93 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029660 0,93 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013001 0,91 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013526 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013236 0,85 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013971 0,84

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,02 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)