Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,02 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,02 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041069 1,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024325 1,11
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013528 1,02
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013290 0,96
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013791 0,93
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029660 0,93
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013001 0,91
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013526 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013236 0,85
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013971 0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:38 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek

Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:53:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]