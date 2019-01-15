En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,49 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,49 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024961
|1,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015079
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024320
|1,49
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023753
|1,49
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015191
|1,49
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,024123
|1,47
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024768
|1,45
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026518
|1,43
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024590
|1,42
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025249
|1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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