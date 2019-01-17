En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,87 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" ve yüzde 2,76 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,87 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" ve yüzde 2,76 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017861
|3,61
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,091898
|2,87
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,105016
|2,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031527
|2,66
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020470
|2,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050854
|2,60
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,094509
|2,50
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066146
|2,50
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017105
|2,49
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,022268
|2,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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