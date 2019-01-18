Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,85 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,78 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,00 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,85 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,78 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067469 2,00
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018192 1,85
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020834 1,78
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106883 1,78
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084398 1,74
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017384 1,63
NN Hay. Em. Karma EYF 0,093300 1,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,097930 1,46
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022591 1,45
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058748 1,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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