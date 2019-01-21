En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025837 2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018525 1,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052946 1,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009799 1,70 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027040 1,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085806 1,67 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057607 1,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014490 1,61 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,097379 1,57 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018357 1,54

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,83 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)