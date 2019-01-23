En Fazla Kazandıran Bes Fonları
5 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 2,30 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,21 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 2,30 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,21 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017943
|2,38
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018822
|2,30
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069622
|2,21
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021496
|2,17
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060537
|2,07
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,071604
|2,04
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,110099
|2,01
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087092
|1,99
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,101002
|1,98
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023297
|1,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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