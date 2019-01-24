Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026208 1,26
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018127 1,03
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014172 1,00
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020393 0,98
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014731 0,92
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070190 0,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021661 0,77
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060993 0,75
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023462 0,71
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,101707 0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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