En Fazla Kazandıran Bes Fonları
43 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026834
|2,39
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019272
|1,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014422
|1,76
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,112731
|1,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020750
|1,75
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071407
|1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062049
|1,73
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024243
|1,69
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022019
|1,65
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,100680
|1,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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