Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

43 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026834 2,39
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019272 1,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014422 1,76
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112731 1,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020750 1,75
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071407 1,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062049 1,73
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024243 1,69
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022019 1,65
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100680 1,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:50:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]